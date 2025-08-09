عرس بری امام ؒ کی تقریبات جا ری ، ہزاروں عقیدتمندوں کی آمد
اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )برصغیر کے ممتاز روحانی بزرگ شاہ عبداللطیف المعروف بری امام سرکار کے تین روزہ عرس کی تقریبات نورپورشاہاں اسلام آباد میں جا ری ہیں۔۔
، ملک بھر سے ہزاروں عقیدت مند مزار پر حاضری دینے پہنچ چکے ہیں ۔ عرس کی تقریبات میں اہم سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی آ ج اختتامی دعا ہو گی ، افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈاراورگورنر خیبرپختون خوا فیصل کریم کنڈی تھے جبکہ راجہ سرفراز اکرم ،وفاقی وزیر ریلویز محمد حنیف عباسی،وفاقی وزیرڈاکٹرطارق فضل چودھری ، ملک ابرار،دانیال چودھری ،میاں محمد سومرو،راحت قدوسی، حذیفہ رحمان،زمرد خان، رانا محمدنذیر،راجہ شہباز ، راجہ شہزاد،چیف کمشنر اسلام آباد اور چیئر مین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا، ڈپٹی کمشنر اسلام آبادعرفان میمن نے شرکت کی تھی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے لنگر کی کوالٹی کا جائزہ لیا ، آج نعت اور قوالی کی محافل منعقد ہونگی جن میں ملک کے ممتاز نعت خواں اور قوال حضرات شرکت کرینگے ، عرس کے آخری دن اختتامی تقریب اور دعا ہوگی۔