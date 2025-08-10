صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روئی کا مقررہ ہدف حاصل کرنے کیلئے کو شاں ہیں ، سیکرٹری زراعت

  • اسلام آباد
روئی کا مقررہ ہدف حاصل کرنے کیلئے کو شاں ہیں ، سیکرٹری زراعت

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے کہا ہے کہ صوبہ میں روئی کی 55 لاکھ سے زائد گانٹھوں کا ہد ف حاصل کرنے کیلئے تمام ممکنہ وسائل و ذرائع بروئے کار لائے جارہے ہیں۔

رواں سیزن کے دوران پنجاب میں کل 32لاکھ ایکڑ رقبہ پر کپاس کی کاشت کرائی گئی جبکہ خصوصی مہم کے ذریعے ساڑھے 8 لاکھ ایکڑ رقبہ پر اگیتی کاشت کا ہدف حاصل کیا گیا۔ وہ گزشتہ روز کپاس کی فصل کے بارے میں جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ سیکرٹری زراعت پنجاب نے کہا کہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک 8 لاکھ روئی کی گانٹھوں کے برابر پھٹی کی چنائی مکمل ہوچکی ہے۔ اور فیلڈ رپورٹس کے مطابق کپاس کی موجودہ صورتحال نہایت تسلی بخش ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر میں 3 بڑے زیر زمین پارکنگ پلازے بنانے کا فیصلہ

خوشحال پروگرام کا دائرہ گاؤں کی سطح پر لے جانے کا فیصلہ

صفائی : کمرشل علاقوں میں دوسری شفٹ شروع کرنیکا فیصلہ

کم از کم اجرت ، لیبر قوانین پر عملدرآمد کیلئے اتھارٹی بنانے پرغور

آٹھویں جماعت، بورڈ امتحان کی بجائے اسیسمنٹ ٹیسٹ

2پانی کمپنیاں پنجاب اتھارٹی میں ضم کرنے کی منظوری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل