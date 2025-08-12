صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تبدیل ہونیوالے کلرکوں نے جوا ئننگ دینا شروع کر دی

  • اسلام آباد
تبدیل ہونیوالے کلرکوں نے جوا ئننگ دینا شروع کر دی

راولپنڈی( خصوصی نامہ نگار ) محکمہ تعلیم میں کلرکوں،اے ای اوزاور دیگر ملازمین کے تبادلوں کا پہلامرحلہ گزشتہ ماہ سے جاری ہے۔۔۔

 پنجاب بھرمیں غیر تدریسی کیٹیگریوں کی تین سالہ ایک جگہ میں تعیناتی پر سیکرٹری سکولز نے 6 جولائی کو نوٹیفکیشن جا ری کیا تھا کہ جن اہلکاروں کو ایک دفتر میں تعینات ہو ئے تین سال ہو گئے انکا تبادلہ کیا جا ئے ،26 جولا ئی کو 101 اہلکاروں کے تبادلے کیے گئے جس پر احتجاج شروع ہو گیا جس پر سی ای او نے دوبارہ ترمیم کے ساتھ 8اگست کو آرڈر جاری کیے ۔ سوموار کو ایپکا کے راجہ أفتاب و دیگر عہدیداروں نے دفاتر سے تبادلوں پر رضاکارانہ طور پرفراغت کاآغاز کیا ، ریلیونگ لی اور اگلی جا ئے تعیناتی پرجوائننگ کیلئے پہنچ گئے لیکن سکولوں میں گرمیوں کی چھٹیوں کہ وجہ سے سکول کلرک فارغ نہیں ہو رہے ۔ ایپکا کے راجہ آفتاب نے بتایا کہ تمام دفاتر کے اہلکار راضی خوشی سے نئے سکولوں میں جا رہے ہیں ، انتظامیہ اپنے فیصلہ پر عملدر آمد کرائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چینی کی وافر فراہمی، ڈیلرز کیلئے نئی پالیسی متعارف

نیلا گنبد اپ گریڈیشن، 62 دکانیں مسمار کرنے کا پلان فائنل

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کا 30 ارب سے فیز ٹو تیار

عرس داتا گنج بخش ؒ کی تقریبات کل سے شروع : شافع حسین

گورنر پنجاب سے پاکستان کول ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات

یوم اقلیت پر تقریب، طلبہ کو سکالر شپس کے چیک تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس