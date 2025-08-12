صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے این ایف کی کا رروا ئیاں، 11 ملزم گرفتار،50کلو منشیات برآمد

  • اسلام آباد
راولپنڈی ( خبر نگار) اے این ایف نے منشیات سمگلنگ کے خلاف کارروا ئیوں میں خاتون سمیت 11ملزمان کو گرفتار کر کے 1کروڑ 89 لاکھ روپے کی تقریباً 50کلو منشیات برآمد کرلی ۔ کارروائیاں راولپنڈی فیض آباد ، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں کی گئیں۔

