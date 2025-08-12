صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشی واک پر پابندی ، خلاف ورزی پر کارروائی ہو گی ،کمشنر راولپنڈی

  • اسلام آباد
مشی واک پر پابندی ، خلاف ورزی پر کارروائی ہو گی ،کمشنر راولپنڈی

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے ڈویژنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ مشی واک پر پابندی عائد کی گئی ہے ۔ خلاف ورزی کرنے پرسخت کارروائی کی جائے گی، پولیس و انتظامیہ تمام اضلاع میں اس پابندی پر عملدرآمد یقینی بنائیں۔

کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے ڈویژنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ مشی واک پر پابندی عائد کی گئی ہے ۔ خلاف ورزی کرنے پرسخت کارروائی کی جائے گی، پولیس و انتظامیہ تمام اضلاع میں اس پابندی پر عملدرآمد یقینی بنائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارشوں کا پانی جمع،سڑکیں برباد ہونے لگیں

لدھیوالہ وڑائچ:گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بدبو سے سانس لینا محال

اقلیتوں کے حقوق کو ہمیشہ مقدم رکھا جائیگا :سائرہ تارڑ

مذہبی آزادی اور مساوی حقوق اجاگر کرنے کیلئے ریلی

اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر سیالکوٹ میں سیمینار

حافظ آباد:طلبا اور طالبات میں خطاطی اور مصوری کے مقابلے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس