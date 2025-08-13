طالب علم کا اعزاز
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)روٹس ملینیم فیوچر ورلڈ کیمپس کے ایک ہونہار طالب علم محمد عمر شاہد نے A-لیول کے IGCSE امتحانات میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3A***اور 1Aحاصل کیے۔ اس سے قبل انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کے زیر انتظام O-لیول کے امتحانات میں 7A****** اور 1A حاصل کیے تھے۔
