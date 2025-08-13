صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنرز کو کیٹل مارکیٹ کیلئے سرکاری اراضی کی نشاندہی کی ہدایت

  • اسلام آباد
ڈپٹی کمشنرز کو کیٹل مارکیٹ کیلئے سرکاری اراضی کی نشاندہی کی ہدایت

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی کہ وہ کیٹل مارکیٹ کیلئے سرکاری اراضی کی نشاندہی کریں۔۔۔

 اس وقت راولپنڈی ڈویژن میں 11کیٹل مارکیٹس ہیں جن میں سے صرف گوندل مارکیٹ سرکاری زمین پر ہے۔ ڈپٹی کمشنرز ڈومیل، گلی جاگیر، پنڈی گھیب، کلرسیداں، چکوال، پچنند اور ڈھڈیال میں رینٹ اسسمنٹ رپورٹس جلداز جلد جمع کرائیں۔ تحصیل سطح پر اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی نوٹیفائی کی جائے جس میں لوکل گورنمنٹ اور کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی کے نمائندگان شامل ہوں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سنگل فیز میٹروں کی قلت،ہزاروں کنکشن تا خیر کا شکار،شہری دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور

سیاسی مداخلت،مویشوں کی شہر سے منتقلی رک گئی

حافظ آباد:خطاطی و مصوری کے فن پاروں کی نمائش

پنجاب کالج کامونکے میں یومِ آزادی منانے کی تیاریاں

ملکر پاکستان کو عظیم مملکت بنائیں گے :جماعت اسلامی

سیالکوٹ :ہنجلی پل سیلابی ریلے سے متاثر ، ٹریفک کیلئے بند

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر