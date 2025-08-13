صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی آئی ایس پی:یومِ آزادی و معرکہ حق کی تقریب، کیک کاٹا گیا

  • اسلام آباد
بی آئی ایس پی:یومِ آزادی و معرکہ حق کی تقریب، کیک کاٹا گیا

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے زیراہتمام یومِ آزادی کی تقریب ہوئی، پاک فوج کو تاریخی معرکہ حق کی شاندار کامیابی پر خراجِ تحسین پیش، کیک کاٹا گیا۔

 چیئرپرسن روبینہ خالد نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا جس طرح ہماری افواج نے قوم کی آزادی اور تحفظ یقینی بنایا، اسی طرح ہم بھی اپنے بینیفشریز کو سہولت اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل بینکنگ کے ذریعے رقوم کی وصولی کا حق دے کر معاشی طور پر خودمختار بنا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ ایک کروڑ خواتین کو بینکنگ نظام کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ مستحق خواتین میں باعزت طریقے سے شفاف ادائیگیوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے IBANاور Full Mandate Accountsسہولت کی فراہمی کیلئے ہر ممکن کوشش کا وعدہ کیا جس سے مستحق خواتین اپنی امدادی رقوم اپنی مرضی کے بینک سے وصول کر سکیں گی۔ روبینہ خالد نے جشنِ آزادی کا کیک بھی کاٹا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سنگل فیز میٹروں کی قلت،ہزاروں کنکشن تا خیر کا شکار،شہری دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور

سیاسی مداخلت،مویشوں کی شہر سے منتقلی رک گئی

حافظ آباد:خطاطی و مصوری کے فن پاروں کی نمائش

پنجاب کالج کامونکے میں یومِ آزادی منانے کی تیاریاں

ملکر پاکستان کو عظیم مملکت بنائیں گے :جماعت اسلامی

سیالکوٹ :ہنجلی پل سیلابی ریلے سے متاثر ، ٹریفک کیلئے بند

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر