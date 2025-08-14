کھاد کمپنیاں قیمتوں کے ڈھانچے کا فوری جائزہ لیں:وزیر غذائی تحفظ
اسلام آباد (نامہ نگار) وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا معیاری اور سستی کھاد کی فراہمی قومی غذائی سلامتی کے تحفظ، پیداوار میں اضافے اور بنیادی اجناس کی ملکی ضرورت پوری کرنے کیلئے ناگزیر ہے ۔
انہوں نے فرٹیلائزر ریویو کمیٹی کے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈی اے پی کھاد کی حالیہ بڑھتی قیمتوں پر تشویش کا اظہار کیا اور کمیٹی کو ہدایت کی کہ تمام سٹیک ہولڈرز سے قریبی رابطہ جاری رکھے اور ایک ہفتے کے اندر قابلِ عمل سفارشات پیش کرے تاکہ کھاد کی منڈی مستحکم اور کسانوں کو بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔ انہوں نے کہا غیر ضروری اور بلاجواز اضافے سے زرعی پیداوار اور قومی غذائی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قیمتوں میں اضافہ کسانوں، بالخصوص چھوٹے کاشتکاروں کیلئے سنگین رکاوٹ ہے ، کھاد کمپنیاں اپنی قیمتوں کے ڈھانچے کا فوری جائزہ لیں، پیداواری لاگت میں کمی کے اقدامات کریں اور حکومت سے مل کر ڈی اے پی کی قیمتیں معقول سطح پر لائیں۔ اگر فرٹیلائزر کمپنیاں قابلِ برداشت قیمتوں کیلئے تعاون نہیں کریں گی تو حکومت کسانوں کو سہولت دینے کیلئے متبادل اقدامات کرے گی۔