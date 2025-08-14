صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں تیل کی تلاش،13کمپنیوں کو نئے ٹھیکے

  • اسلام آباد
پاکستان میں تیل کی تلاش،13کمپنیوں کو نئے ٹھیکے

اسلام آباد(آئی این پی )وفاقی وزیرپٹرولیم علی پرویز ملک نے کہاہے کہ پاکستان کے جنوب میں گیس اور تیل کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ 13 نئی کمپنیوں کو پاکستان میں تیل کے ذخائر کی تلاش کے ٹھیکے دئیے گئے ہیں۔

انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں توجہ دلاؤ نوٹس پر جواب دیتے ہوئے کہاکہ تیل کے ذخائر کی تلاش کیلئے بہت سے ممالک کے ساتھ اشتراک جاری ہے ۔ چین اور امریکا کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جو تیل و گیس کی موجودگی جلد بتادیتی ہے ۔ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے توجہ دلاؤ نوٹس میں کہاتھاکہ امریکی صدر ہمیں پاکستان میں ذخائر کا بتا رہے ہیں، حکومت پاکستان کیوں نہیں بتارہی ؟،کیا امریکی صدر بھارت کو کچھ منوانے کیلئے دبا ؤڈالنے کیلئے ایسے بیانات دے رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مہنگی چینی بیچنے والے 28افراد گرفتار،27دکانیں سیل

پیرا فورس، الیکٹرک بسوں ،چینی کی قیمتوں کا جائزہ اجلاس

شدید گرمی اور بجلی کی لوڈشیڈنگ شہریوں کو شدید مشکلات

کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر،شہری جاں بحق2افراد زخمی

عدالت سے واپس آنے والے بھائیوں پر فائرنگ ،ایک قتل

40لٹر شراب برآمد،2افراد کیخلاف مقدمات درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن