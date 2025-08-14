صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’اڑان پاکستان‘‘ کا مقصد یو تھ کو جدید مہار تیں فراہم کرنا ، احسن اقبال

  • اسلام آباد
’’اڑان پاکستان‘‘ کا مقصد یو تھ کو جدید مہار تیں فراہم کرنا ، احسن اقبال

اسلام آباد ( دنیا رپور ٹ ) وزیر منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات پروفیسر احسن اقبال نے اڑان فیلو شپ پروگرام 2025کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان سے گوادر تک نوجوانوں کا شاندار ٹیلنٹ ملکی ترقی کے عمل سے منسلک ہوگا۔

اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو ملکی ترقی میں حقیقی شراکت دار بنانا ، مستقبل کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی قائدانہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے ۔ وزیراعظم کے ویژن کے تحت \\\"اڑان پاکستان\\\" کا مقصد نوجوانوں کو جدید مہارتوں سے آراستہ کرنا ہے ۔ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اور سرمایہ اس کے نوجوان ہیں جو آبادی کا 64 فیصد حصہ ہیں۔ احسن اقبال نے نوجوانوں کو تلقین کی کہ وہ نفرت اور تعصبانہ رویوں سے خود کو بچائیں اور ملکی ترقی میں مثبت کردار ادا کریں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مہنگی چینی بیچنے والے 28افراد گرفتار،27دکانیں سیل

پیرا فورس، الیکٹرک بسوں ،چینی کی قیمتوں کا جائزہ اجلاس

شدید گرمی اور بجلی کی لوڈشیڈنگ شہریوں کو شدید مشکلات

کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر،شہری جاں بحق2افراد زخمی

عدالت سے واپس آنے والے بھائیوں پر فائرنگ ،ایک قتل

40لٹر شراب برآمد،2افراد کیخلاف مقدمات درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن