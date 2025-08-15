صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم آزادی پر پولیو وائرس کے خاتمہ کا عزم کر تے ہیں ، عائشہ رضا

  • اسلام آباد
اسلام آباد(نیوزرپورٹر)وزیراعظم کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو، عائشہ رضا فاروق نے یومِ آزادی پر خصوصی پیغام میں کہا کہ ہم ملک سے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کا عزم کرتے ہیں۔

نیشنل ایمرجنسی آپریشنز سینٹر میں یوم آزادی پر خصوصی تقریب منعقد کی گئی جس میں عائشہ رضافاروق نے نیشنل منیجر کے ہمراہ جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ عائشہ رضافاروق نے کہا کہ یومِ آزادی قربانی، عزم اور یکجہتی کی یاد دلاتا ہے ، پاکستان کو پولیو سے نجات دلانا آزادی کے سفر کا اہم تسلسل ہے ، پو لیو معصوم بچوں کو عمر بھر کی معذوری میں مبتلا کر دیتا ہے ، پولیو ٹیموں کو خوش آمدید کہیں اور بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں۔

