صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی عوام ملکی خودمختاری پر سمجھو تا نہیں کر ینگے ، چو دھری سالک

  • اسلام آباد
پاکستانی عوام ملکی خودمختاری پر سمجھو تا نہیں کر ینگے ، چو دھری سالک

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانیز اور انسانی وسائل کی ترقی چودھری سالک حسین نے کہا پاکستانی عوام ملکی خودمختاری پر کوئی سمجھو تا نہیں کریں گے۔

قوم وطن کے دفاع کیلئے مسلح افواج کی غیر مشروط حمایت جاری رکھے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد میں ورکرز ویلفیئر فنڈ کے زیر اہتمام معرکہ حق کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ انہوں نے کہا کہ چند ماہ قبل پاکستان نے ایک بار پھر تاریخ رقم کی جب ہماری مسلح افواج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں بھارتی جارحیت کو ناکام بنایا۔انہوں نے کہا کہ یہ معرکہ محض ایک فوجی فتح نہیں تھا بلکہ اس نظریے کی فتح تھی جس پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ انہوں نے مزدور طبقے کو معیاری تعلیم، بہتر صحت کی دیکھ بھال اور ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ورکرز ویلفیئر فنڈ کی بھی تعریف کی۔ اس موقع پر وزیر مملکت برائے سمندر پار پاکستانیز اور انسانی وسائل کی ترقی محمد عون ثقلین نے صنعتی کارکنوں کی بہتری کے لیے ورکرز ویلفیئر فنڈ کی کوششوں کو سراہا۔سیکرٹری ڈبلیو ڈبلیو ایف ذوالفقار احمد نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ڈائریکٹر جنرل نمل بریگیڈیئر شہزاد منیر نے کہا کہ بہادر مسلح افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ تقریب کے اختتام پر چو دھری سالک حسین نے طلبا میں انعامات اور شیلڈز تقسیم کیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ذخیرہ اندوزی ، چینی بحران جاری ، شہری پریشان

ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، مریضوں کے ساتھ جشنِ آزادی منایا گیا

یونیورسٹی آف سرگودھا میں یوم آزادی ملی جوش وجذبے سے منایا گیا

کمشنر آفس میں پرچم کشائی کی تقریب ،فلگ شگاف نعرے

مسلم لیگ ن شعبہ خواتین کے زیر اہتمام جشن آزادی کیک کاٹنے کی تقریب

میونسپل کمیٹی کے لان میں رنگا رنگ تقریب، ملی نغمے ، ٹیبلو پیش

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ