نانا کے گھر آیا بچہ پڑوسی نے قتل کردیا
نوشہرہ (نمائندہ دنیا) نوشہرہ خٹ کلے میں چھ سالہ مہمان بچے کے ساتھ درندگی کی کوشش کے دوران بچے کے شور مچانے پر ملزم نے فائرنگ کرکے چھ سالہ بچے آذان کو موت کے گھاٹ اتاردیا۔
ملزم سدیس مقتول چھ سالہ بچے کی لاش ویران مکان میں ڈا ل کر باہر سے تالا لگاکر فرار ہوگیا۔بچے کے لا پتا ہونے پر نانا اور دیگر رشتہ داروں نے مکان میں دیکھا تو بچے کی خون میں لت پت لاش پڑی تھی۔ تھانہ آضاخیل میں مقدمہ درج کرلیاگیا ۔پولیس کے مطابق مقتول بچہ آذان نانا کے گھر تین چار دنوں سے مہمان آیا ہوا تھا، ملزم نانا کا پڑوسی ہے ۔