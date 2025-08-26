صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این ایس پی پی میں مصنوعی ذہانت پر تیسری سالانہ کانفرنس

  • اسلام آباد
این ایس پی پی میں مصنوعی ذہانت پر تیسری سالانہ کانفرنس

اسلام آباد ( دنیارپور ٹ ) نیشنل سکول آف پبلک پالیسی کے زیر اہتمام لاہور میں تیسری سالانہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس کا موضوع مصنوعی ذہانت کا عوامی پالیسی اور حکمرانی میں کردار تھا۔

کانفرنس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی اور شاہد جاوید برکی انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی نے NSPP کے ساتھ تعاون کیا ۔ احسن اقبال وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی افتتاحی اجلاس کے مہمانِ خصوصی ، مصدق مسعود ملک، وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی ہم آہنگی مہمانِ اعزازتھے ، ڈاکٹر محمد جمیل آفاقی ریکٹر نیشنل سکول آف پبلک پالیسی ، ڈاکٹر نوید الٰہی، ڈین نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی ، ڈاکٹر سعید شفقت، بانی ڈائریکٹر، سینٹر فار پبلک پالیسی اینڈ گورننس ،مجیب الرحمٰن چیف ایڈیٹر، حفیظ اللہ نیازی تجزیہ کار اور ڈاکٹر سعید الٰہی نے شرکت کی ۔ احسن اقبال نے ان اقدامات کا جائزہ پیش کیا جو حکومت پہلے ہی اٹھا چکی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس، سڑکوں کی تعمیرومرمت کی دو سکیموں کی منظوری

آر پی او کی زیر صدارت ریجنل کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس

ربیع الائول عقیدت، احترام ،شان و شوکت سے منایا جا ئیگا، ڈی سی

نقشے منظور نہ کمرشلائزیشن فیس جمع ،غیر قانونی عمارتیں اور دکانیں سیل

ڈی پی او میانوالی کا آفس کی برانچز کا وزٹ،معلومات لیں ، صفائی چیک کی

کمشنر سرگودھا کا مریم نواز ہیلتھ کلینک للیانی کا اچانک دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس