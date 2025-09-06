وفاقی محتسب کی ہدایت ، ما حو لیا تی کلیئر نس کیلئے لمبی قطا روں کا خاتمہ
اسلام آباد(نامہ نگار) وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کی مدا خلت سے اسلام آ باد کے ڈی چو ک میں گا ڑیوں کی ما حو لیا تی کلیئر نس کیلئے لمبی قطا روں کا خاتمہ ہو گیا۔۔۔
انہوں نے ضلعی انتظامیہ کو آ ئند ہ کے لئے مر بو ط آ گا ہی پروگرام اور پاکستان تحفظ ما حو لیا ت ایجنسی سے رابطے کی بھی ہدا یت کی ہے ۔ وفاقی محتسب نے متعدد شکا یات پر ضلعی انتظا میہ اور تحفظ ماحولیا ت کے ذمہ داران کو طلب کرکے وفاقی محتسب کے رجسٹرار کو انویسٹی گیشن آ فیسر مقرر کیا تھا ، یہ با ت سا منے آ ئی کہ ما حو لیا تی کلیئر نس کی چیکنگ اور سرٹیفکیٹ وغیرہ جا ری کر نا ای پی اے کا مینڈیٹ ہے لیکن ضلعی انتظا میہ نے گا ڑیوں پر سٹکرز لگا نے کی مہم شر وع کر دی اور کئی دنوں تک بزرگ شہر یوں، خوا تین اور عام لوگوں کو گھنٹوں لا ئنوں میں لگا کر پر یشا ن کیا ،ا س حوالے سے کو ئی آ گا ہی مہم چلا ئی اور نہ ہی یہ بتا نے کی زحمت کی کہ کس ما ڈل اور مینو فیکچر نگ سال تک کی گا ڑیوں کی کلیئرنس ہو گی ۔ وفاقی محتسب کے نوٹس کے بعد متعلقہ ادارے نے واضح کر دیا کہ صرف2015 ما ڈ ل تک کی گاڑیوں کی کلیئرنس کی جا رہی ہے ، جس کے بعد لمبی قطا روں کا خا تمہ ہو گیا ہے ۔