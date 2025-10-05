شہر کی خوبصورتی کیلئے پی ایچ اے کے اقدامات جاری
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) پی ایچ اے راولپنڈی کی جانب سے شہر بھر کے پارکس اور گرین بیلٹس کی سجاوٹ، خوبصورتی اور عوام کو بہترین تفریحی اور۔۔۔
سکیورٹی کی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ڈی جی کی خصوصی ہدایات پر پی ایچ اے شہر بھر کے پارکوں، اہم شاہراہوں کی گرین بیلٹس اور چوک چوراہوں کی تزین و آرائش کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ اے کی مختلف نرسریز میں پودوں اور خوش رنگ پھولوں کی نگہداشت کا کام بھی باقاعدگی سے جاری ہے۔