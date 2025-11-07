شاہین چوک انڈر پاس مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے، رندھاوا
چیئر مین سی ڈی اے کا منصوبے کا دورہ ، کام میں معیاربرقرار رکھنے کی ہدایت
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا نے ممبر انجینئرنگ سید نفاست رضا اور ممبر پلاننگ و ڈیزائن ڈاکٹر خالد حفیظ کے ہمراہ شاہین چوک انڈر پاس منصوبے کا دورہ کیا اور منصوبے کے تمام سیکشنز پر جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیاکہ کھدائی کا کام مکمل کرلیا گیا ہے اور انڈر پاس کی کنکریٹ پورنگ، پائلنگ، ارتھ ورک اور سٹیل فکسنگ کا کام دن رات جاری ہے۔ چیئرمین نے تعمیراتی کاموں کے اعلیٰ معیار کے تسلسل کو ہر صورت برقرار رکھنے کی ہدایت کی اورکہا منصوبے کے تمام تعمیراتی کاموں کو انکے شیڈول اور ٹائم لائنز کے مطابق مکمل کیا جائے۔ شاہین چوک انڈر پاس منصوبہ اسلام آباد میں ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کیلئے ایک اہم سنگِ میل ثابت ہوگا اور اسکی تکمیل سے شہریوں کے علاوہ گردونواح میں واقع تعلیمی اداروں کے طلبا و طالبات کو بھی بہترین سفری سہولیات میسر آئیں گی۔