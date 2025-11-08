صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصدق ملک کی زیرِ صدارت فلم وسینما بحالی کمیٹی کا پہلا اجلاس

  • اسلام آباد
مصدق ملک کی زیرِ صدارت فلم وسینما بحالی کمیٹی کا پہلا اجلاس

فلم سازی، تقسیم، نمائش سے متعلق موجودہ ریگولیٹری ڈھانچوں کا جائزہ پاکستا نی سینما ثقافتی اظہار، تخلیقی معیشت، قومی بیانیے کے فروغ کا اہم ذریعہ،وفاقی وزیر

 اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کی زیرِ صدارت وزیرِاعظم کی فلم و سینماکی بحالی سے متعلق کمیٹی کا پہلا اجلاس ہواجس میں وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن اورنگزیب خان کھچی، وزیرِاعظم کے معاونِ خصوصی برائے قومی ثقافت و ورثہ حذیفہ رحمان اور وزارتِ اطلاعات و نشریات اور وزارتِ وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے سینئر حکام نے شرکت کی۔اجلاس میں فلم سازی، تقسیم اور نمائش سے متعلق موجودہ ادارہ جاتی و ریگولیٹری ڈھانچوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے پاکستان کے سینما کو ثقافتی اظہار، تخلیقی معیشت اور قومی بیانیے کے فروغ کا اہم ذریعہ قرار دیا اور زور دیا کہ پالیسیوں کو عالمی فلمی رجحانات کے مطابق ڈھالا جائے ،ایسی فلموں کی سرپرستی کی جائے جو پاکستان کی متنوع ثقافتی شناخت کو عالمی سطح پر اجاگر کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے:ملازمین کی کمی سے شہری امور شدید متاثر

یوایم ٹی میں سالانہ بک فیئر کاانعقاد

رنگ روڈ کے تمام الیکٹرک پولز فنکشنل :وزیر تعمیرات

موجودہ کرپٹ نظام تمام مسائل کی جڑ ہے :جماعت اسلامی

سہیل آفریدی کا مساجد بارے بیان قومی وقار کو مجروح کرنے کی کوشش :طاہر اشرفی

جنرل ہسپتال کے ڈپٹی ایم ایس کی ڈگری جعلی نکلنے کا انکشاف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن