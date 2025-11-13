سنگین جرائم میں ملوث 14اشتہاریوں سمیت 21 ملزم گرفتار
ملزموں کے قبضہ سے چرس اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، مقدمات درج
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 14مجرمان اشتہاریوں سمیت 21جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے چرس اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، اس سلسلہ میں بہارہ کہو، شہزاد ٹائون، ترنول اور تھانہ کورال پولیس نے 7ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 456گرام آئس اور 4مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لئے۔ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفرروان کی گرفتار ی کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 14مجرمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔