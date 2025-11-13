صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگین جرائم میں ملوث 14اشتہاریوں سمیت 21 ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
ملزموں کے قبضہ سے چرس اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، مقدمات درج

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 14مجرمان اشتہاریوں سمیت 21جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے چرس اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، اس سلسلہ میں بہارہ کہو، شہزاد ٹائون، ترنول اور تھانہ کورال پولیس نے 7ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 456گرام آئس اور 4مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لئے۔ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفرروان کی گرفتار ی کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 14مجرمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔

