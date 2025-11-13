صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکٹر آئی 15 کے الاٹیوں کو آج پلاٹ دیئے جائیں گے

  • اسلام آباد
زیر التواء سیکٹرز میں کام تیز کرنیکی ہدایت ،سی سولہ کے ٹینڈرز بھی جاری

اسلام آباد( خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر سیکٹر ڈویلپمنٹ کو مزید تیز کردیا گیا ہے ۔ اس ضمن میں زیر التواء سیکٹرز میں جہاں ترقیاتی کام تکمیلی مراحل میں ہیں وہاں ایسے سیکٹرز جہاں اب تک ترقیاتی کاموں کا آغاز نہیں کیا گیا وہاں اب باقاعدہ ترقیاتی کاموں کو شروع کرنے کے احکامات جاری کردئیے گئے ہیں۔ مزید برآں مکمل شدہ سیکٹرز میں مالکان کو پلاٹس کا قبضہ حوالے کرنے کے عمل کا آغاز بھی کردیا گیا ہے ۔ سیکٹر C-16/1 اور C-16/2 میں ترقیاتی کاموں کیلئے ٹینڈرز اخبارات میں شائع کردئیے گئے ہیں۔

سیکٹر C-16/1 اور C-16/2 میں ترقیاتی کاموں کا تخمینہ 5 ارب روپے لگایا گیا ہے ۔اسی طرح سی ڈی اے کے سیکٹر C-15 میں روڈ انفراسٹرکچر کے کاموں سمیت کلورٹس اور باقی ماندہ ترقیاتی کاموں کی تکمیل کیلئے 67 ملین روپے کے ٹینڈرز اخبارات میں شائع کردئیے گئے ہیں۔ کئی دہائیوں سے زیر التواء سیکٹر I-15 میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے بعد آج سی ڈی اے پلاٹس کا قبضہ مالکان کے حوالے کرنے جارہا ہے ۔ اس سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد جناح کنونشن سینٹر میں کیا جائے گا۔ C-14 اور I-12 میں ترقیاتی کام بھی تکمیلی مراحل میں داخل ہوچکے ہیں اور آنے والے چند ماہ کے اندر الاٹیز کو ان کے پلاٹوں کا قبضہ حوالے کردیا جائے گا۔

