صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سماجی علوم میں اختراعات کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس

  • اسلام آباد
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سماجی علوم میں اختراعات کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں سماجی علوم میں اختراعات اور بین المضامین حکمتِ عملی کے موضوع پر تیسری بین الاقوامی کانفرنس ہوئی۔۔۔

ماہرین نے سماجی علوم میں معیاری تحقیق، جدید رجحانات اور عملی حل پر مبنی تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا۔وائس چانسلر ڈاکٹر ناصر محمود نے کہا کہ آج اختراع صرف ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ اس کے مؤثر استعمال میں ہے پیچیدہ سماجی مسائل کے حل کے لیے مختلف شعبوں کے ماہرین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ضروری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

منشیات سمگل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا

موٹر سائیکل سوار تیز رفتاربس کی ٹکرسے جاں بحق

ملزم گرفتار ، اسلحہ برآمد کر لیا گیا

اسلحہ کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا

لاکھوں خوردبرد کرنے پرمقدمہ

بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر دو ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس