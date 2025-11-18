صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین سی ڈی اے کی زیر صدارت اجلاس ،اہم منصوبو ں کا جائزہ

  • اسلام آباد
مارگلہ ایونیو کی توسیع منصوبے سمیت 17ایونیو، H-16 انٹرچینج بارے بریفنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا ،اہم منصوبوں پر ابتک ہونے والی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں مارگلہ ایونیو کی توسیع (این-فائیو تا ایم-ون) منصوبے سمیت 17th ایونیو، H-16 کے مقام پر انٹرچینج کی تعمیر کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ ان منصوبوں کے ڈیزائن سمیت مختلف تکنیکی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین نے ہدایت کی کہ اس منصوبے کے ٹینڈرنگ کے عمل کو جلد مکمل کیا جائے ۔ اسلام آباد کو دنیا کا بہترین دارالخلافہ بنانے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جارہے ہیں۔ 

 

ملتان

3گیس میٹر کاٹ دیئے

5اسلحہ بردار گرفتار

بھیک مانگتے 2بچے تحویل میں

معیاری سروس فراہمی ہدف

