صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آبادفوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں،نومبرمیں 49فوڈ پوائنٹس سیل

  • اسلام آباد
اسلام آبادفوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں،نومبرمیں 49فوڈ پوائنٹس سیل

1ہزار 218فوڈ پوائنٹس چیک ، خلاف ورزی پر 3.68 ملین روپے جرمانہ کیا گیا

  اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیموںنے ماہ نومبر میں1 ہزار 218 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی ، 3.68ملین روپے کے جرمانے عائد کیے ، 49فوڈ پوائنٹس سیل کیے ، 1085 نئے لائسنس جاری کئے ،17 ہزار 170کلو ڈیری اشیا ، 379 لٹر مشروبات ، 130کلو گوشت، 114کلو ایکسپائر اشیا ، 203 کلو ممنوعہ اجزا تلف کیے ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر طاہرہ صدیق نے بتایا کہ مارکیٹ میں سپلائی ہونے والی اشیاء کے 15 سیمپل لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوائے گئے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بلا تعطل بجلی کی فراہمی اور عملے کا تحفظ ترجیح، عظمت علی

جدید زرعی مشینری کیلئے تین کروڑ تک بلا سود قرض منظور

ویمن یونیورسٹی میں پائیدار ترقی پر بین الاقوامی کانفرنس

میپکو کے 7 ملازمین کی ترقی ،خالی آسامیوں پر تعینات کرنیکا حکم

فصلوں میں نقصان دہ کیڑوں کے تدارک پر مشاورتی سیشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ