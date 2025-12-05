صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیض آباد ناکہ سے سپیڈ بریکرز ختم ،ٹریفک روانی بہتر

  • اسلام آباد
فیض آباد ناکہ سے سپیڈ بریکرز ختم ،ٹریفک روانی بہتر

سی ٹی او کی سپیڈ بریکرز کے باعث زحمت پر شہر یوں سے معذرت

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) فیض آباد ناکے پر راتوں رات لگائے گئے سپیڈ بریکرز اکھاڑ دئیے گئے ، سپیڈ بریکرز کے باعث ٹریفک کی روانی میں خلل آ رہا تھا ،سی ٹی او حمزہ ہمایوں نے کہاکہ سپیڈ بریکر ہٹانے کے بعد ٹریفک معمول پر آنے لگی ہے ،راولپنڈی میں ترقیاتی منصوبوں کی وجہ سے تمام تر رش ایکسپریس وے پر منتقل ہو گیا ، ٹریفک میں خلل اور تکلیف پر سی ٹی اونے شہریوں سے معذرت کی۔ فیض آباد ناکے پر لگائے جانے والے سپیڈ بریکرز کے باعث گھنٹوں ٹریفک کے نظام کا معطل رہنا معمول بن گیا تھا۔جمعرات کی صبح ایکسپریس وے پر گلبرگ گرین تک گاڑیوں کی طویل لائنزلگ گئی تھیں اسکے علاوہ مری روڈ ، آئی جے پرنسپل روڈ ، ڈبل روڈ پر بھی گھنٹوں ٹریفک کا نظام معطل رہا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

خواتین کیلئے روز گار کے مواقع ، ٹیوٹا کی جانب سے جاب فیئر کا انعقاد

ہیلمنٹ کی منہ مانگی قیمتیں شہریوں کا احتجاج

کرپٹ پولیس اہلکاروں کی کوئی گنجائش نہیں :آر پی او

نومبر میں 23فوڈ یونٹ بند ‘ایک کروڑ سے زائد کے جرمانے

کامونکے :قبضہ مافیا نے شہری کو تشدد کا نشانہ بناڈالا

گجرات :ون ڈش کی خلاف ورزی پر میرج ہال کو جرمانہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ