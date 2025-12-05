صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کیلئے روز گار کے مواقع ، ٹیوٹا کی جانب سے جاب فیئر کا انعقاد

  • گوجرانوالہ
خواتین کیلئے روز گار کے مواقع ، ٹیوٹا کی جانب سے جاب فیئر کا انعقاد

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )خواتین کے روزگار کے مواقع میں اضافہ کرنے کیلئے ٹیوٹا کی جانب سے منعقد ہونے والا جاب فیئر کا انعقاد ہوا۔

 کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے جاب فیئر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر منیجربزنس سہولت سینٹر قرۃ العین، سی ا ی او کارپوریشن حیدر علی چٹھہ ،پرنسپل ٹیوٹا میاں افتخار احمد ،ڈسٹرکٹ پلیسمنٹ آفیسر ٹیوٹا سید عمار حسن کے علاوہ مختلف انڈسٹریز کے نمائندوں اورمتعلقہ اداروں کے افسر بھی ہمراہ تھے ۔کمشنر نے مختلف سٹالز کیلئے مختص جگہ، انڈسٹریل پارٹنرز کی شمولیت، سکیورٹی، داخلہ اور رہنمائی کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ ٹیوٹا کے زیر اہتمام ایونٹ جاب فیئر گوجرانوالہ کی سینکڑوں خواتین کی پیشہ ورانہ زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا باعث بنے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ٹو بہ :پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری سروے کی کارکردگی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا رات گئے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری ، لوگوں کے مسائل سنے

جڑانوالہ تحصیلدار کی کارروائی،قبضہ ختم ، زمین مالکان کے حوالے

غیر آباد پلاٹس کی فوری صفائی کیلئے 15 روز کی مہلت

اے ایف ڈی مشن کا فرنچ واٹرٹریٹمنٹ پلانٹ سائٹ کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ