ریلوے سٹیشن کے اطراف تجاوزات و عارضی سٹرکچر مسمار

  • لاہور
ریلوے سٹیشن کے اطراف تجاوزات و عارضی سٹرکچر مسمار

ایک موریہ، دو موریہ پل اور فلائی اوور کی بیوٹیفکیشن کی جائے گی

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ریلوے سٹیشن کے اطراف 3 کلومیٹر کے ریڈیس پر ڈویلپمنٹ کی جائے گی۔ایل ڈی اے نے ریلوے سٹیشن کے اطراف تجاوزات و عارضی سٹرکچر مسمار کرنا شروع کر دیئے ہیں۔ایل ڈی اے ان علاقوں میں جلد سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ کے کاموں کا آغاز کرے گا۔ ریلوے سٹیشن، مصری شاہ، ایک موریہ دو موریہ پل، آزادی چوک کے اطراف سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ کے تحت کام کیا جائے گا۔ریلوے سٹیشن سے ایک موریہ، دو موریہ پل کے اطراف فساڈ میں بہتری لائی جائے گی۔شہر کے مصروف ترین اور پرانے علاقوں سے تجاوزات ختم کرکے ٹریفک روانی بہتر کی جائے گی۔ ریلوے سٹیشن کے اطراف سے گندگی کا خاتمہ، واک ویز اور گرین ایریا بنائے جائیں گے ۔ایک موریہ، دو موریہ پل اور فلائی اوور کی بیوٹیفکیشن کی جائے گی۔ریلوے سٹیشن کے تھیم کے مطابق پٹڑی کی وال کی بیوٹیفکیشن بھی کی جائے گی۔ریلوے سٹیشن کے سامنے پارکنگ ایریا، فٹ پاتھ، سٹنگ ایریا اور گرین ایریا بنایا جائے گا۔ 

