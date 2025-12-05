صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ ریلوے کے سرکاری سکولز کی آؤٹ سورسنگ کابھی آغاز

  • لاہور
محکمہ ریلوے کے سرکاری سکولز کی آؤٹ سورسنگ کابھی آغاز

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )محکمہ ریلوے نے سرکاری سکولز کی آؤٹ سورسنگ کا سلسلہ شروع کردیا۔

ریلوے سکولز کی آؤٹ سورسنگ کے لیے سائننگ تقریب کا انعقاد،وزیر ریلوے کی شرکت ،کراچی کے ریلوے بوائز اینڈ گرلز سکول کی آؤٹ سورسنگ کا معاہدہ نجی ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ طے پایا ،لاہور کے ریلوے گرلز ہائی سکول مغلپورہ کی آؤٹ سورسنگ کا معاہدہ نجی ایجوکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ہوا ۔لاہور کے ریلوے گرلز سینٹ اینڈریوز سکول/کالج کا معاہدہ بھی نجی کمپنی کے ساتھ طے پا گیا ہے ،لاہور کے دونوں سکولوں کے معاہدوں پر ڈاکٹر ناصر محمود نے دستخط کیے ، وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ ریلوے سکولز کی بہتری کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل اپنایا گیا۔،یہ ماڈل پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق عمل میں لایا جا رہا ہے ، تینوں ریلوے سکول-کراچی بوائز اینڈ گرلز، مغلپورہ گرلز اور سینٹ اینڈریوز گرلز/کالج-کامیابی سے آؤٹ سورس کیے جا چکے ۔،نجی ادارے سکولوں میں معیاری نصاب، تدریسی نظام اور امتحانی ڈھانچہ نافذ کرینگے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

6مزید اہم شاہراہوں پر رکشوں کے داخلے پر پابندی عائد

سندھ حکومت اور کے ایم سی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام، منعم ظفر

سندھی ثقافت پرانی پہچان ،ڈپٹی میئر

ڈاکو کو زندہ جلانے کا واقعہ، آئی جی سمیت اعلیٰ افسران کو نوٹس

پی آئی ڈی کا اقراء یونیورسٹی میں گمراہ کن معلومات پر سیمینار

پورٹ قاسم میں 132کے وی گرڈ اسٹیشن کے قیام کا معاہدہ طے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ