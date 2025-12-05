صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشاط گروپ کی سی کے ڈی پلانٹ پر رول آؤٹ کیساتھ بڑی کامیابی

  لاہور
نشاط گروپ کی سی کے ڈی پلانٹ پر رول آؤٹ کیساتھ بڑی کامیابی

لاہور (سٹاف رپورٹر ) نشاط گروپ نے اپنے جدید سی کے ڈی پلانٹ میں جے کوو جے 7 ایس ایچ ایس کی پہلی کامیاب رول آؤٹ مکمل کرتے ہوئے آٹو موٹیو انڈسٹری میں ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے ۔

یہ سنگِ میل اگست 2025 میں گاڑی کے باضابطہ آغاز کے صرف چار ماہ بعد عبور کیا گیا ہے جواوموڈا اینڈ جے کوو اور نشاط گروپ کی انتھک محنت، تکنیکی مہارت اور مضبوط شراکت داری کا ثمر ہے ۔نشاط گروپ اپنے ویژن کے مطابق صارفین کو جدید، اعلیٰ معیاری اور مناسب قیمت آٹو موٹیو خدمات اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہے ۔

