صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری:پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ،500لٹر ملاوٹی دودھ تلف

  • اسلام آباد
مری:پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ،500لٹر ملاوٹی دودھ تلف

کارروا ئیاں لوئر مال ، کارٹ روڈپر کی گئیں ،ناقص دودھ بیچنے پر 4دکانیں سیل

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مری میں لوئر مال اور کارٹ روڈ پرملک شاپس کیخلاف کا رروا ئیوں میں تقریباً 500 لٹر ملاوٹی دودھ موقع پر تلف کر دیا اور ملاوٹ میں ملوث چار ملک شاپس کے خلاف مقدمات درج کرواتے ہوئے دکانیں سیل کر د یں ۔ ترجمان اتھارٹی کا کہنا تھا کہ سیاحتی مقام میں عوام اور سیاحوں کو معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی اولین ترجیح ہے ، اسی سلسلے میں مختلف فوڈ پوائنٹس اور ملک شاپس کی چیکنگ کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے ۔ شہریوں اور سیاحوں سے اپیل ہے کہ وہ کسی بھی شکایت کی صورت میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال خوشاب کا اچانک دورہ

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ستھرا پنجاب میں ضم کرنے کیلئے اجلاس

خصوصی بچوں کے فن پاروں، ووکیشنل کام کی نمائش کا انعقاد

ڈی سی میانوالی کا شہر کا دورہ،ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی معائنہ

غریب شہری کی 2 کنال 9 مرلہ اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کروا لی گئی

ادبی فورم ہم سخن بھیرہ کی مجلسِ عاملہ کا اجلاس،خصوصی نشست منعقد کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ