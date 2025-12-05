صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’نیپ ‘‘میں حسین نقوی کی خود نوشت ’’ مجھ سے جو ہو سکا‘‘ کے موضوع پر خصوصی نشست

  • اسلام آباد
’’نیپ ‘‘میں حسین نقوی کی خود نوشت ’’ مجھ سے جو ہو سکا‘‘ کے موضوع پر خصوصی نشست

اسلام آباد ( دنیارپورٹ ) نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک پالیسی (NIPP)میں ممتاز صحافی، انسانی حقوق کے علمبردار اور ۔۔۔

سینئر سماجی کارکن حسین نقی کی خود نوشت’’ مجھ سے جو ہو سکا‘‘ کے موضوع پر ایک خصوصی بْک ٹاک منعقد کی گئی۔ ڈاکٹر نوید الٰہی ڈین NIPP ، ڈاکٹر محمد جمیل آفاقی ریکٹر NSPP نے حسین نقی کی صحافتی خدمات،جدوجہد اور جمہوری اقدار کے لیے اْن کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ فرخ سہیل گوئندی، طارق نجیب نجمی، سلمان عابد، سلمان غنی (سینئر صحافی،تجزیہ نگار و ایگزیکٹو ایڈیٹر دنیا نیوز گروپ)اور چوہدری خادم حسین نے بھی خطاب کیا ۔ a

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال خوشاب کا اچانک دورہ

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ستھرا پنجاب میں ضم کرنے کیلئے اجلاس

خصوصی بچوں کے فن پاروں، ووکیشنل کام کی نمائش کا انعقاد

ڈی سی میانوالی کا شہر کا دورہ،ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی معائنہ

غریب شہری کی 2 کنال 9 مرلہ اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کروا لی گئی

ادبی فورم ہم سخن بھیرہ کی مجلسِ عاملہ کا اجلاس،خصوصی نشست منعقد کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ