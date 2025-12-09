صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی معالجین کا دورہ پارلیمنٹ ہاؤس، سیدال خان سے ملاقات

  • اسلام آباد
امریکی معالجین کا دورہ پارلیمنٹ ہاؤس، سیدال خان سے ملاقات

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) امریکی معالجین کے ایک اعلیٰ سطح وفد نے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کا دورہ کیا اور قائم مقام چیئرمین سینیٹ سیدال خان سے ملاقات کی۔

 قائم مقام چیئرمین سینیٹ نے کہا صحت کا شعبہ ایک ایسا میدان ہے جو عالمی تعاون کا متقاضی ہے اور طبی معلومات و تجربات کا تبادلہ معاشروں کی بہتری میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے ، پاکستان خصوصاً بلوچستان میں صحت اور تعلیم کے شعبوں میں ترقی کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہا ہے اور امریکی معالجین کی خدمات اس سلسلے میں نہایت معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے وفد کو بلوچستان میں صحت اور تعلیم کے منصوبوں میں کردار ادا کرنے کی ترغیب بھی دی۔ انہوں نے کہا عالمی صحت کے چیلنجز صرف مشترکہ حکمتِ عملی سے ہی حل کیے جا سکتے ہیں، وبائیں کسی سرحد کی پابند نہیں ہوتیں، اس لیے بین الاقوامی تعاون ناگزیر ہو چکا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شمالی لاہورپیکیج ،8منصوبوں پر 3ارب 65 کروڑخرچ ہونگے

9اے ایس آئیز ودیگرکی درخواستوں پر ریلیف کا حکم

بلاول ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم بنیں گے :گورنر

20چوکی انچارجز کے تبادلے

200کنال قیمتی اراضی واگزار

قتل پرعمر قید پانیوالے دو بھائی بری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس