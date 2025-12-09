صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر ڈبلیو ایم سی کے زیر اہتمام صفا ئی ، سموگ آگاہی مہم جا ری

  • اسلام آباد
آر ڈبلیو ایم سی کے زیر اہتمام صفا ئی ، سموگ آگاہی مہم جا ری

کمیونیکیشن ٹیم کی جانب سے مختلف علاقوں میں معلوماتی پمفلٹس تقسیم

راولپنڈی(نیوزرپورٹر) ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے شہر بھر میں صفائی اور سموگ کی روک تھام کے سلسلے میں مؤثر آگاہی مہم کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے ۔ گزشتہ روزخیابان سرسید سکول اور مارکیٹ کے علاوہ مختلف علاقوں میں کمیونیکیشن ٹیم نے عوام میں صفائی کے حوالے سے شعور بیدار کرنے اور سموگ کے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے معلوماتی پمفلٹس تقسیم کیے ۔ شہریوں کو واضح پیغام دیا گیا کہ کھلے عام کوڑا پھینکنے ، کچرے کو آگ لگانے یا صفائی کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے پر جرمانے عائد کیے جائیں گے ، انہوں نے کہا کہ صفائی کو مؤثر بنانے کے لیے شہریوں کا تعاون انتہائی ضروری ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

یونیورسٹی آف سرگودھا چین میں کیمپس اور ہسپتال قائم کر یگی

پولیس خدمت مراکز پر سہولیات کی فراہمی بہتر بنانیکی ہدایت

گٹروں کے ڈھکن چوروں کیخلاف سخت کارروائی کا حکم

مقدمہ بازی کی رنجش پر مدعی کو اغواء کرنے کی کو شش ناکام

اسد عباس مگسی کا کیڈٹ کالج عیسیٰ خیل کا تفصیلی د ورہ

حکومت طلباء و طالبات کو سہولیات فراہم کرنے کیلئے کوشاں:عاصم شیر میکن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس