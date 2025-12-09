صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’مئی 2025 سے قبل کشمیر ایک نظر انداز مسئلہ بن گیا تھا‘‘

  • اسلام آباد
’’مئی 2025 سے قبل کشمیر ایک نظر انداز مسئلہ بن گیا تھا‘‘

پاکستان کی بھارت پر برتری سے کشمیر کی مزاحمتی تحریک نمایاں ہوئی مسئلہ کشمیر کے حل کیلئے امریکا سے بات کی جا ئے ،آ ئی پی ایس میں مکالمہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی سٹڈیز میں گزشتہ روز ایک نشست کاانعقادکیاگیا جس میں خالد رحمٰن چیئرمین آئی پی ایس ، سابق سفیر سید ابرار حسین، ڈاکٹر ولید رسول، ڈاکٹر غلام نبی ، سیکرٹری جنرل ورلڈ کشمیر اویئرنس فورم اور کشمیری عالمی فورمز کے مختلف نمائندگان شامل تھے ۔ شرکا نے کہا کہ مئی 2025 سے قبل کشمیر ایک نظر انداز مسئلہ بن گیا تھا تاہم پاکستان کی بھارت پر فیصلہ کن برتری کے بعد کشمیر کی مزاحمتی تحریک بین الاقوامی سطح پر نمایاں ہوئی ہے اور اس کے حل نہ ہونے کو خطے کے امن و سلامتی کے لیے دوبارہ ایک بڑے خطرے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔

مقررین نے کہا پاکستان کو چاہیے کہ وہ موجودہ امریکی قیادت کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بروئے کار لائے ۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کی سیاسی قیادت کو امریکی قیادت کے ساتھ مؤثر سفارتی روابط قائم کر کے بھارت پر دباؤ بڑھانا چاہیے کہ وہ کشمیر سے متعلق اقوامِ متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرے ۔ شرکا نے وزارتِ خارجہ میں ایک خصوصی پیشہ ورانہ قانونی اور سیاسی ٹیم تشکیل دینے کی تجویز بھی دی جو عالمی سطح پر پاکستان کا موقف مؤثر انداز میں پیش کرے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نفرت کے بجائے مثبت سوچ و برداشت ترقی کا راستہ : خرم دستگیر

مینارٹی کارڈ 75 ہزار خاندانوں تک بڑھایا جا ئیگا : رمیش اروڑا

قلعہ دیدار سنگھ:بچوں کی دینی، اخلاقی، سماجی تربیت کیلئے کیمپ

حلقہ کی محرومیاں دور کرنا اولین ترجیح ہو گی:بلال فاروق تارڑ

حافظ آباد :ڈپٹی کمشنر کا فیملی پارک کا دورہ خواتین کیلئے جاگنگ ٹریک کا جائزہ

سیالکوٹ : سردی میں اضافہ کیساتھ ہی گیس کی لوڈشیڈنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس