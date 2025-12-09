صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوران برفباری ون وے سسٹم پرعملدرآمد کرائینگے ،سی ٹی او مری

  • اسلام آباد
دوران برفباری ون وے سسٹم پرعملدرآمد کرائینگے ،سی ٹی او مری

مال روڈ ٹریفک کیلئے مکمل بند ، جی پی اوچوک میں پارکنگ کی اجازت نہیں ہو گی سیاحوں کی سہولت کیلئے مختلف مقامات پر 200وارڈنز تعینا ت کر دئیے ، میڈیا سے گفتگو

 مری(نمائندہ دنیا) نو تعینات چیف ٹریفک آفیسر مری عمران رزاق نے کہا ہے کہ برفباری کے پیش نظر 200 سے زائد ٹریفک وارڈنز اور افسران شہر کے مختلف مقامات پر تعینات کیے گئے ہیں تاکہ ٹریفک کی روانی ،سیاحوں اور شہریوں کی سہولت یقینی بنائی جا سکے ، دوران برفباری ون وے سسٹم پرعملدرآمد یقینی بنا ئینگے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ،انہوں نے بتایا کہ شہر کے داخلی راستوں پر بیریئرز ،آگاہی بینرز اور پمفلٹس کے ذریعے سیاحوں کی رہنمائی کی جائے گی۔

جبکہ برفباری سیزن میں لین پابندی، نو پارکنگ زونز اور ون وے سسٹم پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا، مری کی پانچ مرکزی شاہرا ہوں ویوفورتھ روڈ، بینک روڈ، ہال روڈ ،کلڈنہ روڈ اور امتیاز شہید روڈ کو ون وے قرار دیا گیا ہے جبکہ مال روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل بند رہے گا ۔ جی پی اوچوک سیسل ہوٹل اور کلڈنہ روڈ سمیت مختلف مقامات پر پارکنگ پر مکمل پابندی ہوگی۔ پانی کے ٹینکرز اور فوڈ سپلائی گاڑیوں کے داخلے کے اوقات 1 بجے رات تا 7 بجے صبح مقرر کیے گئے ہیں،ٹریفک مسائل کے بروقت حل کیلئے سنی بینک میں ٹریفک کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے جسکارابطہ نمبر 051-9269200 ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تبدیلی استعمال اراضی : ہزاروں پلاٹس کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے کا منصوبہ

انتظامیہ کی 29 نومبر تا 5 دسمبر کارروائیاں : 17 غیر قانونی ماشہ خور گرفتار، 32 لاکھ 48 ہزار روپے جرمانہ

رفاہی پلاٹ سے قبضہ ختم نہ کرانے پر سندھ ہائیکوٹ برہم ، ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے طلب

7اضلاع میں فیس لیس ای ٹکٹنگ شروع کرنے کا فیصلہ

گٹر کے ڈھکن،اسٹریٹ لائٹس کیلئے یوسیز کو رقم ملے گی

محمد علی جناح یونیورسٹی کے 250طلباکو اسناد تفویض

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس