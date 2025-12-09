صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قوانین کی خلاف ورزی پر بیکری سیل

  • اسلام آباد
اسلام آبا د (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے غازی آباد جی 12 میں ایک معروف بیکری کو سیل کر دیا ہے۔۔۔

 فوڈ اتھارٹی حکام کے مطابق بیکری میں حفظان صحت کے اصولوں کی شدید خلاف ورزی کی گئی تھی، مالکان کے پاس لائسنس موجود نہیں تھا ، بیکری سے ممنوعہ اور ناقص اشیا کی بڑی مقدار برآمد کرکے تلف کی گئی ۔ پروسیسنگ ایریا میں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات، سٹوریج سیکشن میں گندا پانی کھڑا تھا ۔ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر طاہرہ صدیق نے کہا کہ بیکری میں زنگ آلود مشینری، فنگس زدہ دیواریں اور بدبودار ماحول پایا گیا۔ 

 

