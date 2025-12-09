صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ڈی اے میں ای سٹامپ پیپر ، ریکارڈ ڈیجیٹائزیشن بارے اجلاس

  • اسلام آباد
سی ڈی اے میں ای سٹامپ پیپر ، ریکارڈ ڈیجیٹائزیشن بارے اجلاس

24موضع جات کی ڈیجیٹائزیشن ہو چکی ،11کی جلد مکمل ہوگی،بریفنگ چینی بلیو سکائی فاؤنڈیشن ٹیم کی ممبر ایڈمن سے ملاقات، واٹر ریسکیو کٹس حوالے کیں

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت ای سٹامپ پیپر کے اجرا اور لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں بتایا گیا کہ آئی سی ٹی اور پی ایل آر اے کے درمیان معاہدے کے تحت ای سٹامپ پیپر کے اجرا کے حوالے سے بیشتر مراحل مکمل ہو گئے ، سافٹ ویئر اور ٹیسٹنگ کے مرحلے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔

اجلاس کو بتایا گیا کہ ابتک 24 موضع جات کی ڈیجیٹائزیشن مکمل کی جاچکی ہے جبکہ باقی ماندہ 11 موضع جات میں ڈیجیٹائزیشن کا عمل بھی جلد پایہ تکمیل تک پہنچ جائیگا۔ دریں اثنا ممبر ایڈمن سی ڈی اے طلعت محمود سے چینی بلیو سکائی ریسکیو فاؤنڈیشن کی ٹیم نے سی ڈی اے ہیڈکوارٹرز میں ملاقات کی ۔ اس موقع پر چینی بلیو سکائی ریسکیو فاؤنڈیشن نے خصوصی واٹر ریسکیو کٹس سی ڈی اے کے حوالے کیں۔ طلعت محمود نے چینی بلیو سکائی فاؤنڈیشن کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا ۔

 

