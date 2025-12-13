صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجروں کو سہولیات، سکیورٹی کیلئے اقدامات کر رہے،آئی جی

  • اسلام آباد
تاجروں کو سہولیات، سکیورٹی کیلئے اقدامات کر رہے،آئی جی

معاشی سرگرمیوں میں تاجروں کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے،چیمبر کے دورے پر گفتگو

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا، کاروباری برادری کے نمائندگان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دارالحکومت میں سکیورٹی کے مجموعی حالات، تاجروں کے مسائل اور پولیس و کاروباری طبقے کے درمیان تعاون بڑھانے کیلئے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی جی نے کہا کہ دارالحکومت کی معاشی سرگرمیوں میں تاجروں کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے اور پولیس اہلکار تاجر برادری کے تحفظ، ان کی دکانوں، مارکیٹس اور صنعتی علاقوں کی سکیورٹی بہتر بنانے کیلئے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں، جدید ٹیکنالوجی، کیمروں کی تنصیب، پیٹرولنگ پلان بہتر کرنے سمیت تاجروں اور پولیس رابطہ کمیٹیوں کی فعال بحالی جیسے اقدامات سے جرائم میں نمایاں کمی لائی گئی ہے۔ چیمبر آف کامرس کے نمائندوں نے مارکیٹوں کے مسائل، ٹریفک مینجمنٹ، صنعتی علاقوں کی سکیورٹی اور پولیس کے ساتھ رابطے کے مؤثر طریقے کار کے حوالے سے اپنی تجاویز بھی پیش کیں جس پر آئی جی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اپنی چھت ، اپناگھر:عالمی میڈیا کے نمائندوں کی قرضہ لینے والوں سے ملاقات

حادثات کی شرح 12 روز میں 47 فیصد کم :سی ٹی او

چکن ایک ہی روز 29روپے کلو مہنگا، صارفین پریشان

نواز شریف سوشل سکیورٹی ہسپتال میں پیسی کانفرنس کاآغاز

بنگلادیشی طلباوطالبات کے وفد کی ویٹرنری یونیورسٹی کادورہ

بسنت فیسٹیول منانے کا فیصلہ قابل مذمت :جماعت اسلامی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست‘ سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو‘ صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن