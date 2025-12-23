صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میر اکبر کی شمولیت سے جماعت مضبوط‘ الیکشن ہم جیتیں گے ‘فاروق حیدر

  • اسلام آباد
میر اکبر کی شمولیت سے جماعت مضبوط‘ الیکشن ہم جیتیں گے ‘فاروق حیدر

اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار)سابق وزیراعظم آزادکشمیر و پارلیمانی لیڈر ن لیگ راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آزادکشمیر کو مسائل سے نکالنے اور پائیدار ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے قابل عمل منصوبہ تجربہ کار ٹیم اور پچھلی کارکردگی ہے۔۔۔

 جس کی بدترین مخالف بھی مثالیں دیتے ہیں، مسلم لیگ ن متحد منظم انشاء اللہ اگلے سال حکومت بنانے جارہی ہے ، میراکبر خان کی شمولیت سے نہ صرف ضلع باغ بلکہ آزادکشمیر بھر میں مسلم لیگ کو تقویت ملی ہے ، ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو اور مختلف وفود سے بات چیت کرتے ہوئے کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

دل کے مریضوں کو مفت ادویات گھر پہنچانے کا فیصلہ

جہانزیب اعوان کی زیر صدارت اجلاس ، ترقیاتی سکیموں کا جائزہ

انتظامیہ کی چشم پوشی ،اولڈ سول لائن میں نکاسی آب مفلوج

تحصیلوں میں خصوصی سستے کرسمس بازار قائم کر دئیے گئے

شرمپ اسٹیٹ کے قیام کے منصوبے پر عملی پیش رفت کا آغاز

14ارب روپے کے سیوریج میگا پراجیکٹ پر کام تیز کر دیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس