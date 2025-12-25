صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں موٹرسائیکل چوری بڑھ گئی، سیف سٹی کیمرے ناکام

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں موٹرسائیکل چوری بڑھ گئی، سیف سٹی کیمرے ناکام

چور ہسپتال کے سامنے کھڑا موٹرسائیکل آدھے گھنٹے میں لے اڑے،مقدمہ درج

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موٹرسائیکل چوری کی وارداتوں میں اضافہ، سیف سٹی کیمروں کے باوجود چور محفوظ راستوں سے فرار ہونے میں کامیاب، اسلام آباد میں موٹرسائیکل چوروں کو پکڑنا پولیس کیلئے سر درد بن گیا، گزشتہ دنوں ہسپتال کے سامنے سے شہری کا موٹرسائیکل آدھے گھنٹے میں چوری ہوگیا۔ اسلام آباد کے شہری عدنان امتیاز نے پولیس کو بتایا کہ رات گیارہ بجے الشفا ہسپتال کے گیٹ نمبر ایک کے سامنے اپنا موٹر سائیکل ہنڈا 125، رجسٹریشن نمبر ACG-5038کھڑا کیا، ساڑھے گیارہ بجے موٹرسائیکل غائب تھا، چور آدھے گھنٹے میں موٹرسائیکل لے اڑے، کافی تلاش کے باوجود موٹرسائیکل نہ ملا۔ تھانہ انڈسٹریل ایریا پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شدید موسم،مویشی بیماریوں کا شکار ہونے لگے،سینکڑوں ہلاک

سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات بڑھانے کا فیصلہ

مسیحی ملازمین اداروں کا قابل فخر حصہ، عامر کریم خان

نشتر ایمرجنسی میں لفٹ بند، مریضوں کو مشکلات

ہونہار طلبا وطالبات میں سکالرشپ، لیپ ٹاپ تقسیم

ممتاز آباد، منشیات فروشی کا الزام ، تین افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن