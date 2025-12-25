صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

G-15/3میں تجاوزات کیخلاف آپریشن، 70کنال اراضی واگزار

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی نے سیکٹر G-15/3میں ڈی جی اتھارٹی کیپٹن (ر) ظفر اقبال کی خصوصی ہدایات پرغیر قانونی تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کیا۔۔۔۔

 آپریشن میں 65سے 70کنال اراضی واگزار کروائی گئی اور 12غیر قانونی تعمیر شدہ گھروں اور تجاویزات کو مسمار کیا گیا۔ فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی کے حکام کے مطابق واگزار کرائی گئی اراضی پر جلد ترقیاتی کام مکمل کر کے متعلقہ الاٹیز کو ان کے پلاٹس کا قبضہ فراہم کیا جائیگا۔

 

