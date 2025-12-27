ڈکیتی ،موٹر سائیکل چوری میں ملوث 3گینگز کے 6ارکان گرفتار
4مسروقہ موٹرسائیکل،چھینی گئی رقم 1لاکھ 32ہزار ، 6موبائل فونز اور اسلحہ برآمد
راولپنڈی(این این آئی) صادق آباد پولیس نے ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث 2 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا، زیر حراست گینگ سے چھینی گئی رقم 59 ہزار 500 روپے 6 موبائل فون اور اسلحہ برآمد ہوا، تھانہ ٹیکسلا پولیس نے ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 3 رکنی گینگ کو گرفتار کیا، زیر حراست گینگ سے چھینی گئی رقم 53 ہزار روپے ،2 مسروقہ موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد ہوا، نیوٹاؤن پولیس نے ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا، زیر حراست شخص سے 2 مسروقہ موٹر سائیکل، چھینی گئی رقم 20 ہزار روپے اور اسلحہ برآمد ہوا ۔