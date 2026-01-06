صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
کیڈٹ کالج جعفرآباد میں تقریب ،آئی جی ایف سی کی شرکت

 اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) کیڈٹ کالج جعفرآباد میں یومِ والدین کی تقریب منعقد ہو ئی جس میں آئی جی ایف سی بلوچستان ( نارتھ )نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں والدین،ارکانِ قومی و صوبائی اسمبلی، کمشنر نصیر آباد، مقامی عمائدین اور سول و ملٹری افسران بھی موجود تھے ، کیڈٹس نے اعلیٰ نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار پریڈ اور مختلف عملی سرگرمیاں پیش کیں۔ والدین اور دیگر شرکا نے کیڈٹس کی عمدہ کارکردگی کو سراہا۔آئی جی ایف سی بلوچستان(نارتھ) نے خطاب کرتے ہوئے کیڈٹ کالج جعفر آباد کے تعلیمی و تربیتی معیار کو قابلِ تحسین قرار دیا اور کہا کہ کیڈٹ کالج جعفر آباد اور دیگر ایسے ادارے نوجوان نسل کو نظم و ضبط، اعلیٰ کردار اور حب الوطنی کے جذبے سے آراستہ کر رہے ہیں۔اس موقع پر ایک کیڈٹ نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں کیڈٹ کالج جعفر آباد میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور ہمارے والدین کو بھی اس بات پر فخر ہونا چاہیے ، پاسنگ آؤٹ ہمارے لیے ایک نہایت قابلِ فخر دن ہے ، میں پورے پاکستان کے والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک بہترین ادارہ ہے ۔

 

