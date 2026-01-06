صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہراہ دستور کی ڈیجیٹلائزیشن ، ایم سی آ ئی اور الا ئیڈ بینک میں معاہدہ

  • اسلام آباد
شاہراہ دستور کی ڈیجیٹلائزیشن ، ایم سی آ ئی اور الا ئیڈ بینک میں معاہدہ

معاہدہ کے تحت ڈی چوک تا سیکرٹریٹ ڈیجیٹل سکرینز کی تنصیب کی جا ئیگی منصوبہ ایم سی آئی کے لیے بلا معاوضہ ہوگا، ڈیجیٹل سکرینز 45 دن میں لگیں گی

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایم سی آ ئی اور الائیڈ بینک کے مابین شاہراہ دستور کی ڈیجیٹلائزیشن کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے ۔معاہدے کے تحت گلوب چوک سے ڈی چوک / پاکستان سیکرٹریٹ تک ڈیجیٹل گلمپس ڈسپلے سکرینز نصب اور فعال کی جائیں گی ، یہ منصوبہ مستقل بنیادوں پر ہو گا جس کے نتیجے میں تقریباً 60 تا 70 ملین روپے کی بچت متوقع ہے جبکہ پلاسٹک اور پینافلیکس کے استعمال کا خاتمہ بھی ممکن ہوگا۔

یہ منصوبہ چیئرمین سی ڈی اے کی ہدایات اور وزارتِ خارجہ کی سفارشات کی روشنی میں شروع کیا گیا ہے کیونکہ دستور ایونیو پر سفارتی اور بین الاقوامی نوعیت کی تقریبات کا باقاعدہ انعقاد ہوتا ہے ۔یہ منصوبہ ایم سی آئی کے لیے بلا معاوضہ ہوگا، ڈیجیٹل سکرینز کی تنصیب کا عمل 45 دن میں مکمل کر لیا جائے گا۔مفاہمتی یادداشت پر ڈاکٹر انعم فاطمہ، چیف آفیسر ایم سی آئی اور سید نبیل احمد، گروپ ہیڈ مارکیٹنگ، الائیڈ بینک لمیٹڈ نے دستخط کیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کے بڑے ترقیاتی منصوبے فنڈز کے منتظر : کام سست روی کا شکا ر

مین ہولز کورز چوری‘سخت قوانین متعارف کروانے پر غور

ریونیو اہداف،نئے سیکٹرز کے قیام بارے جائزہ اجلاس

موسمِ سرما کی تعطیلات میں اضافہ نہیں کیا جا رہا:صوبائی وزیرتعلیم

بلاول بھٹو کو وزیراعظم بنانا میرا مشن :گورنر سلیم حیدر

رائیونڈ تا شاہدرہ گرین بیلٹ پر 15 جنوری سے کام شروع،صوبائی وزیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس