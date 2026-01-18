صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری ،دوران چیکنگ چوری کی گاڑی پکڑی گئی ،تھانے منتقل

  • اسلام آباد
مری ،دوران چیکنگ چوری کی گاڑی پکڑی گئی ،تھانے منتقل

مری(نمائندہ دنیا) ٹریفک پولیس مری کی بروقت کارروائی جھیکا گلی چوک پر تعینات سٹی ٹریفک کے انسپکٹر نے۔۔۔

 دورانِ معمول کی چیکنگ کرتے ہوئے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ایک مشکوک گاڑی کو روک لیا ،چیکنگ کے دوران گاڑی کی نمبر پلیٹ اور رجسٹریشن کارڈ میں تضاد پایا گیا جس پر گاڑی کو فوری طور پر متعلقہ پولیس سٹیشن منتقل کر دیا پولیس کی جانب سے کی جانے والی تفصیلی تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ مذکورہ گاڑی چوری شدہ تھی جس پر قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لاتے ہوئے گاڑی کو تحویل میں لے لیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نیلا گنبد میں زیرِ زمین پارکنگ پلازہ فنڈز کی کمی کا شکار

جی سی یو شدید مالی مشکلات کا شکار

واساکے ترقیاتی کام مزیدتیز اور شکایات فوری نمٹانے کی ہدایت

گریٹر اقبال پارک : پلے لینڈ کا افتتاح

محکمہ سکول کااکیڈمک کیلنڈررولز نہ ہونے پرتعلیمی نظام متاثر

200لٹر ملاوٹی دودھ، ناقص خام مال تلف،ساما ن ضبط

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل