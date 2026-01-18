صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی ایف آئی کا اسلام ایئر پورٹ کا دورہ ،امیگریشن آپریشنز کا جائزہ

  • اسلام آباد
یومیہ 10ہزار سے زائد بین الاقوامی مسافروں کی امیگریشن کلیئرنس کی جا رہی ،بریفنگ مسافروں کی سہولیات کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں ،رفعت مختار راجہ کی گفتگو

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار راجہ نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئر پورٹ کا دورہ کیا ،امیگریشن آپریشنز کا جائزہ لیا۔ ایئرپورٹ پر روزانہ 94بین الاقوامی پروازیں ہینڈل کی جاتی ہیں جبکہ یومیہ 10ہزار سے زائد بین الاقوامی مسافروں کی امیگریشن کلیئرنس مکمل کی جا رہی ہے ۔ڈی جی کو بتایا گیا کہ 13 جنوری کو ایک گھنٹے کے دوران ریکارڈ 2,400 مسافروں کی کلیئرنس کی گئی تھی۔ مصروف اوقات میں متعدد پروازوں کی بیک وقت آمد کے باعث عارضی ہجوم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے ۔ رفعت مختار راجہ نے مسافروں کو بہترین امیگریشن سروس فراہم کرنے کے احکامات جاری کئے ۔ اس موقع پر مسافروں کے لیے جدید کیو مینجمنٹ سسٹم نافذ کرنے اور مرحلہ وار ای گیٹس متعارف کرانے پر اتفاق کیا گیا۔ مسافروں کی بہتر رہنمائی کے لیے کیو اسٹاف کی تعیناتی کی جائے گی ۔

