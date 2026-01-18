صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کے مقدمات میں مطلوب 2اشتہاری ملزم یو اے ای سے گرفتار

  • اسلام آباد
قتل کے مقدمات میں مطلوب 2اشتہاری ملزم یو اے ای سے گرفتار

ایف آئی اے نے کارروائی کی ،گرفتار ملزمان میں سیف اللہ اور شاہد محمود شامل

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایف آئی اے این سی بی انٹرپول نے قتل کے مقدمات میں مطلوب 2 اشتہاری ملزمان یو اے ای سے گرفتار کر لیے ، گرفتار ملزمان میں سیف اللہ اور شاہد محمود شامل ہیں، ترجمان کے مطابق ملزمان کو یو اے ای سے گرفتار کر کے اسلام آباد ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا۔گرفتار ملزمان پنجاب پولیس کو مطلوب تھے ،ملزم سیف اللہ سال 2017 سے قتل کی دفعات کے تحت درج مقدمے میں سرگودھا پولیس کو مطلوب تھاجبکہ ملزم شاہد 2009 سے فیصل آباد پولیس کو قتل کے مقدمے میں مطلوب تھا، ملزمان کی گرفتاری کے لئے ریڈ نوٹسز جاری کئے تھے ، ترجمان کے مطابق ملزمان کو بعد ازاں ایف آئی اے امیگریشن اسلام آباد نے پنجاب پولیس حکام کے حوالے کر دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریونیو افسران واجبات کی وصولی کو یقینی بنائیں :کمشنر سرگو دھا

اے سی شیریں گل کا ایس او ایس ولیج کا دورہ، بچوں سے ملاقات

افغان مہاجرین کیمپ کوٹ چاندنہ کے انتظامی امور کا جائزہ اجلاس

خوشاب :ڈپٹی کمشنر کا اجلاس ‘ریونیو اہداف کا جائزہ لیا گیا

ترقی اور خوشحالی کیلئے سیاسی ہم آہنگی ناگزیر:سمیرا ملک

شہید سب انسپکٹر عامر رضوان کے اہل خانہ سے آر پی او اور ڈی پی او کی تعزیت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل