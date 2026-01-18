صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ،ڈاکوئوں کی پولیس پر فائرنگ ،2خطر ناک ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،ڈاکوئوں کی پولیس پر فائرنگ ،2خطر ناک ملزم گرفتار

پولیس نے مشتبہ موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے فائر کھول دیا ڈاکوئوں کی فائرنگ سے ان کے اپنے ہی دو ساتھی زخمی ، پولیس اہلکارمحفوظ رہے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) تھانہ سنگجانی کی حدود میں مسلح ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان فائر نگ کے تبادلے میں دو خطرناک ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ، دو ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔ ترجمان پولیس کے مطابق یہ واقعہ پولیس کی جانب سے ناکہ لگائے جانے کے دوران پیش آیا۔ پولیس کی ایک ٹیم نے چیکنگ کے دوران دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار مشتبہ افراد کو روکنے کی کوشش کی۔ ملزمان نے خود کو روکنے کی بجائے فرار کی کوشش کی اور پولیس کے تعاقب کے دوران انہوں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس اہلکاروں نے حفاظتی اقدامات اور بلٹ پروف جیکٹس کی بدولت خود کو بچاتے ہوئے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوابی کارروائی کی۔شدید فائرنگ کے بعد جب ملزمان کے دو ارکان جنگل نما علاقے میں پولیس کے قابو میں آئے تو وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آکر زخمی پائے گئے ۔ گرفتار ملزمان واجد اور سمیع اللہ شناخت ہوئے ہیں جو متعدد سنگین جرائم میں مطلوب تھے ۔ گرفتاری کے فوری بعد ان کے قبضے سے 2 پستول، گولیاں، دو موٹر سائیکلیں، 65ہزار روپے نقد رقم اور 3 قیمتی موبائل فونز برآمد ہوئے ۔ 

 

