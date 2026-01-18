صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی الیکشن ملتوی ،15فروری کو احتجاجی مظاہرہ ہوگا ،نصراللہ رندھاوا

  • اسلام آباد
بلدیاتی الیکشن ملتوی ،15فروری کو احتجاجی مظاہرہ ہوگا ،نصراللہ رندھاوا

آئین کا قتل کیا گیا ،20مقامات پر احتجاج ہوگا ،الیکشن کمیشن ذمہ داریاں پوری کرے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) امیر جماعت اسلامی اسلام آباد انجینئر نصراللہ رندھاوا نے کہاہے کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کا نو ٹیفکیشن منسوخ کرے ، انتخابات طے شدہ شیڈول کے مطابق الیکشن کرائے جائیں ، 15 فروری کو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہ ہوئے تو جماعت اسلامی اسی روز کے لیے بڑا احتجاجی مظاہرہ کرے گی، اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرکے آئین کا قتل کیا گیا ہے ۔بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف اسلام آباد کے 20 مقامات پر بڑے احتجاجی مظاہرے کریں گے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہما ایوب، عامر نواز ، تحسین خالد ودیگررہنماؤں کے ہمراہ اسلام آباد کے دفتر میلوڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا ۔ نصراللہ رندھاوا نے کہاکہ مختلف بہانوں کے ساتھ بلدیاتی الیکشن ملتوی کئے جارہے ہیں اسلام آباد کے عوامی کا ان کے بنیادی،جمہوری حق سے مسلسل پانچ سال سے محروم کیا جارہاہے ۔انہوں نے کہاکہ آئین کے تحت بلدیاتی الیکشن کرانا حکومت کے لیے لازمی ہیں حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن نہ کروائے ۔ اسلام آباد میں ٹیکس لگانے کا اختیار ایم سی آئی کے پاس تھا اب یہ سارا اختیار ایڈمنسٹریٹر کو دے دیا گیا ہے ۔ بلدیاتی آرڈیننس اسلام آباد کے عوام کی توہین ہے یہ عوام سے خوفزدہ ہیں ان کو ہار نظر آرہی ہے اس لیے یہ اس طرح کے اقدمات خوف کی وجہ سے کررہے ہیں ۔ 

