صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

30ویں AEEDC دبئی 2026 کا آغاز ،پاکستان کی شرکت

  • اسلام آباد
30ویں AEEDC دبئی 2026 کا آغاز ،پاکستان کی شرکت

اسلام آباد (دنیا رپورٹ )پاکستان 30ویں AEEDC دبئی 2026 میں شرکت کر رہا ہے ، یہ نمائش 19 تا 21 جنوری 2026 دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں منعقد ہو رہی ہے۔

اس موقع پر پاکستان کی نمائندگی ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیرِ اہتمام آٹھ کمپنیوں کے ذریعے کی جا رہی ہے ، جبکہ اس کے علاوہ 35 سے زائد پاکستانی کمپنیاں نجی طور پر بھی نمائش میں شریک ہیں۔ قونصلیٹ جنرل آف پاکستان دبئی کے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ قونصلر نے پریس قونصلر کے ہمراہ AEEDC دبئی 2026 میں پاکستان پویلین کا افتتاح کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس